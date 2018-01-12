В эти выходные в Киеве торжественно закроют новогодний городок

КИЕВ. 12 января. УНН. 13 и 14 января в Киеве состоится праздничная программа в рамках закрытия культурно-художественного проекта "НеоРик на Софии-2018". Об этом сообщает УНН со ссылкой на организаторов мероприятия, этнокультурный проект Folk Ukraine.

В субботу 13 января с 17:00 до 22:00 состоится праздничный концерт с участием современных украинских групп на Софийской площади. Предусмотрены выступления групп "The Doox" и "Brunettes Shoot Blondes", украинского певца OSADCHUK, ансамбля "KoloYolo" и других исполнителей.

В воскресенье 14 января с 18:00 до 21:00 все желающие смогут насладиться выступлением Государственного эстрадно-симфонического оркестра Украины.

Также предусмотрено множество развлечений на Владимирском проезде и Михайловской площади.

Как сообщал УНН, главную елку Украины, которая стоит на Софийской площади в Киеве, демонтируют 15 января.