Белорусские СМИ установили, с кем встречался журналист Шаройко перед задержанием

КИЕВ. 12 января. УНН. Украинский журналист Павел Шаройко, обвиняемый в шпионаже, был задержан после встречи с журналистом коррпункта российского телеканала “НТВ” в Беларуси Василием Семашко. Об этом сообщает УНН со ссылкой издание “Белправда”.

“Стало известно о том, что украинский журналист был задержан сразу после встречи с гражданином Беларуси Василием Семашко (беларуский, а с лета этого года — российский журналист корпункта телеканала „НТВ“ в РБ — ред.)... Семашко не скрывал, что поддерживает рабочие отношения с Валерием Бобышевым, в то время — начальником одного из управлений Оперативно-аналитического центра (ОАЦ) при правителе РБ”, — сказано в сообщении.

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Отметим, официальное обвинение Павлу Шаройко было предъявлено 27 ноября.

Как сообщал УНН, Павел Шаройко был задержан 17 октября по подозрению в шпионаже и организации агентурной сети.

В КГБ Беларуси утверждают, что Павел Шаройко собирал информацию о белорусских стратегических объектах.