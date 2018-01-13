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В ЕП в следующую среду планируют рассмотреть вопрос российской пропаганды

В ЕП в следующую среду планируют рассмотреть вопрос российской пропаганды

КИЕВ. 12 января. УНН. Пленарная сессия Европейского парламента в Страсбурге планирует обсудить вопрос о русской пропаганде 17 января. Об этом говорится в заключительном проекте повестки дня, обнародованном на сайте ЕП, передает УНН.

Обсуждение под заголовком "Россия - влияние пропаганды на государства-члены ЕС" намечено на вторую половину дня 17 января и продлится не менее 60 минут, говорится в проекте повестки дня.

Напомним, в 2016 году Европейский парламент принял резолюцию по противодействию пропаганды против Евросоюза, что идет от России и исламистских террористических группировок.

Евродепутаты отметили, что Кремль активизировал свою пропаганду против ЕС от начала аннексии Крыма и гибридной войны на Донбассе.

Ранее Великобритания и Польша планировали совместный проект по противодействию российским информационным операциям в регионе.

Источник: УНН
Теги: Европарламент, РФ, пропаганда
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