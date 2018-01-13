Потребительские цены в столице за год выросли на 13,4%

КИЕВ. 12 января. УНН. С начала 2017 года цены на потребительском рынке в Киеве выросли на 13,4%. Об этом сообщили в Главном управлении статистики Киева, передает УНН.

“На потребительском рынке Киева в декабря 2017 года цены выросли на 0,7%, с начала года — на 13,4%”, — говорится в сообщении.

Цены на продукты питания и безалкогольные напитки в декабре 2017 года выросли на 1,5%.

Больше всего подорожали овощи — на 8,3%, яйца — на 7%, фрукты — на 3,9%, масло — на 2,6%. В то же время подешевели: сахар — на 3,3%, рыба и продукты из рыбы — на 2,2%, мясо и мясопродукты — на 0,9%.

Цены на алкогольные напитки и табачные изделия повысились на 0,5%.

В сфере здравоохранения цены выросли на 1,8%, что обусловлено повышением стоимости фармацевтической продукции, медицинских товаров и оборудования на 2,2%.

Повышение цен на транспорт в целом на 2,1% в основном вызвано подорожанием топлива и масел на 2,9%.

Наряду с этим, для жителей столицы на 0,7% стали дешевле услуги отдыха и культуры.

Напомним, в 2017 году больше всего дорожали такие продукты как баклажаны, арбузы и кабачки.