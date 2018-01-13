Сообщение в СБУ и спецреестр: в Украине взялись за гастрольную деятельность артистов в РФ

КИЕВ. 12 января. УНН. Вице-премьер-министр Украины Вячеслав Кириленко инициирует законопроект по урегулированию концертно-гастрольной деятельности украинских артистов на территории РФ. Об этом сообщает пресс-служба Кириленко, передает УНН.

В частности, в основе нового Закона должны быть следующие правила:

- артист должен сообщить СБУ о гастролях в РФ;

- создание Государственного реестра исполнителей, осуществляющих концертно-гастрольную деятельность на территории страны-агрессора;

- во время выступления или видеоклипа артиста, которого занесли в Реестр, на украинских телеканалах должна быть информационная надпись: "Этот исполнитель гастролирует на территории страны-агрессора". Соответствующее сообщение раздается также и на радио перед саундтреком такого артиста;

- из своих концертов в Украине исполнители, включенные в Реестр, платят специальный сбор, поступления от которого полностью направляются на нужды Вооруженных Сил Украины.

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"К законопроекту еще будут разные предложения и уточнения. Однако позиция прямого или скрытого неуважения к своей стране должна наконец получить оценку. От этой же страны", - отметил Кириленко.

Напомним, ранее сообщалось, что Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания настаивает на внесении изменений и уточнений в некоторые законодательные нормы, в частности, предлагает наложить на украинских артистов, которые гастролируют в России, наказание в виде санкций или уголовной ответственности.