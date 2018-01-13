Луценко заверил, что прокуратура больше не занимается давлением на бизнес

КИЕВ. 12 января. УНН. Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заверяет, что сегодняшние органы прокуратуры больше не занимаются давлением на бизнес. Об этом он заявил в интервью журналу “Новое время”, передает УНН.

"На сегодняшний день представить себе ситуацию, когда Генеральный прокурор, или заместитель, или областной прокурор дает команду уничтожить бизнес или политика, и это выполняется через внутреннюю структуру постсоветского монстра, невозможно. Почему? На сегодняшний день ни я, ни мои заместители не могут никого ни снять, ни назначить", - сказал Луценко.

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Он также отметил, что назначают на должности и увольняют "исключительно органы самоуправления", а он только подписывает эти решения.

Как сообщал УНН, ГПУ и полиция провели широкомасштабную операцию в 7 городах страны.