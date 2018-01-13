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Винницкого адвоката за вымогательство 15 тыс. долларов взятки взяли под стражу

Винницкого адвоката за вымогательство 15 тыс. долларов взятки взяли под стражу

КИЕВ 12 января. УНН. Винницкого адвоката, угрозами требовал 15 тысяч долларов взятки, взяли под стражу с правом внесения залога в 400 тысяч долларов. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Винницкой области, передает УНН.

"Следственным судьей Винницкого городского суда, в пятницу, 12 января, адвокату, подозреваемому в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.5 ст.27, ч.3 ст.368 УК Украины, избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней, с возможностью внесения залога в сумме 400 тыс. грн", - говорится в сообщении.

Напомним, 10 января правоохранители разоблачили и задержали адвоката, который требовал и получил взятку в 15 тысяч долларов за содействие в непривлечение лица к уголовной ответственности.

Как сообщал УНН, депутату Одесского областного совета и его предполагаемому сообщнику сообщили о подозрении за предложение предоставить сотруднику НАБУ взятку в сумме 500 тыс. долл.

Источник: УНН
Теги: взятка, адвокаты
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