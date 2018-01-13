Винницкого адвоката за вымогательство 15 тыс. долларов взятки взяли под стражу

КИЕВ 12 января. УНН. Винницкого адвоката, угрозами требовал 15 тысяч долларов взятки, взяли под стражу с правом внесения залога в 400 тысяч долларов. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Винницкой области, передает УНН.

"Следственным судьей Винницкого городского суда, в пятницу, 12 января, адвокату, подозреваемому в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.5 ст.27, ч.3 ст.368 УК Украины, избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней, с возможностью внесения залога в сумме 400 тыс. грн", - говорится в сообщении.

Напомним, 10 января правоохранители разоблачили и задержали адвоката, который требовал и получил взятку в 15 тысяч долларов за содействие в непривлечение лица к уголовной ответственности.

Как сообщал УНН, депутату Одесского областного совета и его предполагаемому сообщнику сообщили о подозрении за предложение предоставить сотруднику НАБУ взятку в сумме 500 тыс. долл.