В Черновицкой области корью заболели 468 человек

КИЕВ. 12 января. УНН. По состоянию на 12 января в Черновицкой области зарегистрировали 468 случаев заболевания корью. Об этом сообщает Черновицкий областной лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины, передает УНН.

"По состоянию на 12.01.2017 в Черновицкой области зарегистрировано 468 случаев кори, интенсивный показатель на 100 тыс. населения составляет 51,61", - говорится в сообщении.

Среди больных 372 детей (79%) и 96 взрослых. Больше всего корью болеют дети 5-9 лет. Среди детей в возрасте до 1 года зарегистрировано 23 случай кори, самому младшему - 2 месяца.

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Среди взрослых чаще болели лица в возрасте 20-29 лет - 31 больной (45%), самому старшему больному 52 года.

Всего было госпитализировано 173 больных, амбулаторное лечение получали 295 человек.

У 11 больных зарегистрированы осложнения - пневмонии и один случай кори у беременной. Летальных случаев от кори не зарегистрировано.

Как отмечается, последняя вспышка кори в Черновицкой области был в 2012 году, когда заболело 364 человека. Во время вспышки кори в 2006 году заболело 640 человек.