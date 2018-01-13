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Холодное оружие и медали "патриот России": в Запорожье обыскали пророссийскую организацию "Радомир"

Холодное оружие и медали "патриот России": в Запорожье обыскали пророссийскую организацию "Радомир"

КИЕВ. 12 января. УНН. В Запорожье сотрудники СБУ провели санкционированные обыски у представителей пророссийской общественной организации "Союз православный "Радомир". Среди находок - оружие и пророссийская символика, передает УНН со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Так, по данным пресс-службы, 11 января сотрудники Службы безопасности Украины в рамках уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 161 Уголовного кодекса Украины, в Запорожье провели санкционированные обыски у представителей пророссийской общественной организации "Союз православный "Радомир".

"Оперативники спецслужбы изъяли незарегистрированное автоматическое огнестрельное и холодное оружие, значительное количество патронов, медали "патриот России", пророссийскую символику указанной организации, распечатки с текстами антиукраинского содержания", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что предварительно установлено и задокументировано, что ОО "Радомир" оказывала так называемые "охранные услуги" Запорожский епархии Украинской православной церкви.

Отдельные представители последней, отметили в СБУ, нарушают равноправие граждан, чем создают предпосылки для межэтнических и межконфессиональных конфликтов. Они также оправдывают агрессивные действия РФ по отношению к Украине.

Продолжаются следственные действия.

Напомним, правоохранительные органы возбудили уголовное производство по факту совершения представителями Запорожской епархии Украинской православной церкви Московского патриархата, ОО "Союз православный "Радомир" и другими неустановленными лицами умышленных действий, направленных на разжигание национальной, религиозной вражды и ненависти, оскорбление чувств граждан в связи с их религиозными убеждениями, повлекшие тяжкие последствия в виде возникновения столкновений и массовых беспорядков в Запорожской области и других регионах Украины.

Источник: УНН
Теги: СБУ, оружие, обыск, Запорожье, УПЦ МП
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