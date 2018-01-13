Моуриньо заинтересовался трансфером полузащитника "Шахтера"

КИЕВ. 12 января. УНН. Португальский наставник "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо заинтересован в приобретении игрока донецкого "Шахтера" бразильца Фреда, сообщает УНН со ссылкой на The Times.

Возможный будущий переход Фреда должен обойтись "красным дьяволам" в 30 млн фунтов.

Бразильский легионер "горняков" должен стать заменой бельгийцу Феллайни, который намерен уйти из клуба.

Отметим, что за первую часть сезона бразилец провел 24 матча и забил 2 гола во всех турнирах за "Шахтер".

Напомним, что за Фредом кроме "Манчестер Юнайтед" охотятся другие гранды европейского футбола.