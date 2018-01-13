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Порошенко рассказал, как будет реформировать Украину в 2018 году

Порошенко рассказал, как будет реформировать Украину в 2018 году

Петр Порошенко

КИЕВ. 12 января. УНН. Президент Украины Петр Порошенко рассказал о планах продолжить активное реформирование Украины в 2018 году. Об этом он написал на своей странице в Facebook, передает УНН.

"В следующем году мы должны продолжить активное реформирование страны. В частности, запланирован ряд законопроектов в финансовой, судебной, инвестиционной сфере и рынке земли", - написал Президент.

Порошенко также добавил, что не потерять темпов фундаментальных изменений - задача номер один для Украины.

Ранее Президент Украины Петр Порошенко в своей колонке "Мир и развитие", которая была опубликована в специальном выпуске "Новое время" и The Economist Мир в 2018, подчеркнул, что членство в Евросоюзе, как и вступление в НАТО, безусловно, остаются нашей стратегической целью, но это перспектива явно не 2018 года.

Источник: УНН
Теги: Украина, реформа, Петр Порошенко
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