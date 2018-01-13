Папа Римский 28 января встретится с украинской общиной

КИЕВ. 12 января. УНН. Папа Римский Франциск 28 января посетит украинский собор Святой Софии в Риме и встретится с украинской общиной, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Посольства Украины при Святом Престоле.

По информации посольства, визит понтифика состоится по приглашению Главы УГКЦ Блаженнейшего Святослава Шевчука.

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Справка: Собор Святой Софии в Риме, который является для украинцев важным духовным и культурным центром, был построен по инициативе Патриарха Иосифа Слепого в 1969 году, а в 1985 г. Папа Иоанн Павел II присвоил ему титул Кардинальской церкви. В крипте собора, кроме других захоронений, находится также могила Владыки Степана Чмиля, лица, близкого к Папе Франциску. В 1948 г. о. Степан Чмиль приехал в Аргентину как первый украинский салезиянин восточного обряда. Среди воспитанников школы, в которой он работал, находился также парень Хорхе Марио Бергольйо (Папа Франциск). Понтифик неоднократно указывал на особую роль о. Степана Чмиля в своем воспитании и рассказывал, что именно этот украинский священник научил его молиться "другую Литургию". С этих времен Папа Франциск помнит христианские поздравления на украинском языке и здоровается с украинскими паломниками на родном для них языке.