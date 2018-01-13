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Еще два месяца ареста: директор лагеря "Виктория" объявил голодовку

Еще два месяца ареста: директор лагеря "Виктория" объявил голодовку

Петрос Саркисян

ОДЕССА-КИЕВ. 12 января. УНН. Приморский суд Одессы рассмотрел ходатайство прокуратуры о продлении меры пресечения в отношении директора детского лагеря "Виктория" Петроса Саркисяна и оставил подозреваемого под арестом еще на 60 суток. Об этом сообщает корреспондент УНН.

Судейская коллегия приняла решение оставить директора лагеря "Виктория" Саркисяна под стражей сроком на 60 суток без права внесения залога. В знак протеста обвиняемый объявил голодовку.

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Продление сроков ареста обусловливается необходимостью предоставления времени сторонам процесса на ознакомление с материалами завершенного предварительного расследования в уголовном производстве по ч. 2 ст. 270 УК Украины (нарушение правил пожарной безопасности, повлекшее гибель людей), которые составляют 85 томов.

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Наряду с этим продолжается расследование по уголовным производствам по служебной халатности должностных лиц органов государственной власти и местного самоуправления. В рамках указанного производства следователями прокуратуры сообщено о подозрении бывшему заместителю городского головы и должностному ГУ ГСЧС в Одесской области.

Напомним, в результате пожара в лагере "Виктория" погибли трое детей.

Источник: УНН
Теги: суд, Одесса, арест, голодовка
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