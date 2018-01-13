"Верес" арендовал у "Зари" защитника Каменюку

КИЕВ. 12 января. УНН. Защитник луганской “Зари” Никита Каменюка продолжит выступления за ФК “Верес”, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ровенской команды.

К Народному Клубу тридцатидвухлетний защитник луганской “Зари” присоединился на правах арендного соглашения. В красно-черной футболке он будет играть до конца нынешнего сезона.

Стоит отметить, что ранее Каменюка выступал за “Авангард” (Ровеньки), “Мариуполь” (5 матчей) и луганскую “Зарю” (275 при 20 голах). Также в его активе 1 матч за национальную сборную Украины.

Добавим, что “Верес” оставил голкипер Богдан Когут. В нынешнем сезоне вратарь провел лишь три матча за первую команду — в Кубке Украины. В поединках чемпионата УПЛ на поле не появлялся. Зато регулярно помогал команде U21, за которую провел 9 матчей.

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