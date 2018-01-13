Сенатор Маккейн отреагировал на заявление Трампа о "странах-помойках"

КИЕВ. 12 января. УНН. Сенатор и член Республиканской партии США Джон Маккейн отреагировал на слова президента США о “странах-помойках”. Об этом сообщает УНН со ссылкой на персональную Facebook-страницу политика.

Сенатор отметил, что: “Уважение к Божьему достоинству каждого человека, независимо от их расы, этнического происхождения и других обстоятельств их рождения, является сущностью американского патриотизма”.

Также он указал на то, что сами подобные идеи и вера в них является ничем иным как: “противостоянием самой идеи Америки”.

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“Люди приехали в эту страну отовсюду, и люди со всего мира сделали Америку великой. Наша иммиграционная политика должна отражать эту истину, и наши избранные должностные лица, включая нашего Президента, должны уважать это”, — написал Маккейн на своей странице в соцсети.

Как сообщал УНН, слова президента США Дональда Трампа, который накануне назвал Гаити, Сальвадор и некоторые части Африки “грязными дырами” ( “Shithole countries”), шокировали и вызвали мгновенную реакцию мирового сообщества.