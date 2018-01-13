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Под Киевом авто врезалось в отбойник: есть пострадавшие

КИЕВ. 12 января. УНН. Под Киевом на Одесской трассе в районе Виты Почтовой автомобиль врезался в бетонный отбойник. В результате ДТП два человека пострадали, передает УНН со ссылкой на dtp.kiev.ua.

“Серьезное ДТП с пострадавшими под Киевом на Одесской трассе, в районе Виты Почтовой. Водитель автомобиля Ford Mondeo двигался из Киева в направлении Одессы, не справился с управлением и на полном ходу врезался в бетонный отбойник. От удара Ford отбросило обратно на дорогу”, — говорится в сообщении.

Отмечено, что из-за аварии три полосы движения были перекрыты.

“Серьезно пострадали водитель и пассажир. Были госпитализированы в срочном порядке”, — добавляет сообщество.

Кроме того, автомобиль получил существенные механические повреждения.

Сейчас на месте работают патрульная полиция и следственно-оперативная группа.

Как сообщал УНН, в результате столкновения двух автомобилей Toyota и ВАЗ в Черкасской области госпитализированы шесть человек.

Источник: УНН
Теги: ДТП, авто, пострадавшие
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