В Чехии автобус попал в ДТП, есть погибшие, десятки ранены

КИЕВ. 12 января. УНН. В Чехии автобус с пассажирами попал в дорожно-транспортное происшествие, по меньшей мере три человека погибли, 45 получили ранения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на чешскую газету Novinky.

Кроме того, 5 раненых находятся в тяжелом состоянии.

Представительница спасательной службы Яна Постовая отметила: “Двое детей получили серьезные травмы головы и были переведены на искусственную вентиляцию легких и введены в состояние искусственной комы”.

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“При столкновении погибли три человека — водитель машины и двое в автобусе”, — сообщила представитель полиции Моника Шиндлова.

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Инцидент произошел в районе Горомерице, в северо-западном пригороде столицы Чехии. Началось расследование с целью установления причины аварии.

Как сообщал УНН, в Волынской области в результате столкновения легкового автомобиля с автобусом погибли два человека.