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Американская академия киноискусств завершила голосование за номинантов на премию "Оскар"

Американская академия киноискусств завершила голосование за номинантов на премию "Оскар"

КИЕВ. 13 января. УНН. Американская академия киноискусств завершила отбор номинантов на кинопремию “Оскар”. В пятницу истекло время, отведенное более чем шести тысячам киноакадемиков с правом голоса, чтобы заполнить и отправить бюллетени с именами кандидатов в будущие лауреаты. Об этом сообщает УНН со ссылкой на официальный Twitter-аккаунт киноакадемии.

“Голосование завершается сегодня. За кого вы будете болеть 23 января? ”- говорится в сообщении, опубликованном в соцсети.

В выдвижении номинантов задействованы ее действующие члены, среди которых актеры Уилл Смит, Сельма Хайек и Кира Найтли, режиссеры Квентин Тарантино и София Коппола, музыканты Брюс Спрингстин и Элтон Джон.

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Претенденты на самый престижный трофей в мире кино станут известны 23 января. В феврале начнется второй, заключительный этап голосования, который определит уже обладателей “Оскара”.

Как сообщал УНН, члены Американской киноакадемии США 5 января начали подачу бюллетеней с именами претендентов на самую престижную кинопремию “Оскар”.

Источник: УНН
Теги: Оскар, премия
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