Американская академия киноискусств завершила голосование за номинантов на премию "Оскар"

КИЕВ. 13 января. УНН. Американская академия киноискусств завершила отбор номинантов на кинопремию “Оскар”. В пятницу истекло время, отведенное более чем шести тысячам киноакадемиков с правом голоса, чтобы заполнить и отправить бюллетени с именами кандидатов в будущие лауреаты. Об этом сообщает УНН со ссылкой на официальный Twitter-аккаунт киноакадемии.

“Голосование завершается сегодня. За кого вы будете болеть 23 января? ”- говорится в сообщении, опубликованном в соцсети.

В выдвижении номинантов задействованы ее действующие члены, среди которых актеры Уилл Смит, Сельма Хайек и Кира Найтли, режиссеры Квентин Тарантино и София Коппола, музыканты Брюс Спрингстин и Элтон Джон.

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Претенденты на самый престижный трофей в мире кино станут известны 23 января. В феврале начнется второй, заключительный этап голосования, который определит уже обладателей “Оскара”.

Как сообщал УНН, члены Американской киноакадемии США 5 января начали подачу бюллетеней с именами претендентов на самую престижную кинопремию “Оскар”.