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Посол США в Панаме подал в отставку после заявления Трампа о мигрантах

Посол США в Панаме подал в отставку после заявления Трампа о мигрантах

КИЕВ. 13 января. УНН. Посол США в Панаме Джон Фили подал в отставку после того, как американский президент Дональд Трамп назвал мигрантов из Гаити, Сальвадора и африканских стран людьми из “стран-помоек”. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

“Будучи младшим офицером иностранной службы, я подписал присягу, чтобы преданно служить президенту и его администрации в аполитичной манере, даже когда я мог бы не согласиться с определенными политиками. Мои инструкторы ясно дали понять — если я считаю, что не могу этого сделать, я обязан уйти в отставку. Это время пришло”, - сказал Джон Фили.

В свою очередь, в Госдепартаменте США рассказали, что заявление об отставке было подано еще 27 декабря, то есть оно не было связано со словами Трампа.

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Издание сообщает, что посол уходит в отставку с 9 марта 2018 года.

Как сообщал УНН, президент США Дональд Трамп опроверг использования оскорбительных слов в адрес Гаити, Сальвадора и стран Африки и заявил, что на самом деле жестким было предложение по приему мигрантов из бедных стран.

Источник: УНН
Теги: США, президент США, посол
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