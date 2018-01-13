СБУ расследует работу Adidas и Puma на территории аннексированного Крыму

КИЕВ. 13 января. УНН. Главное управление Службы безопасности Украины в Крыму расследует возможную работу немецких компаний DHL Express, Adidas и Puma на аннексированном полуострове. Об этом сообщает УНН со ссылкой на “Радио Свобода”.

В ведомстве на запрос сайта Крим.Реалии заявили, что: “сведения Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины относительно возможного осуществления хозяйственной деятельности по продаже на временно оккупированной территории Крыма немецкими компаниями DHL Express, Adidas, Puma приобщены к материалам уголовного производства , досудебное расследование которого осуществляет следственный отдел ГУ СБУ в АР Крым”.

В отношении этого пока продолжаются следственные действия. Также в СБУ отметили, что детали досудебного расследования не разглашаются.

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Как сообщал УНН, в конце декабря Служба безопасности Украины заявила, что проверит информацию Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины относительно возможной работы немецких компании DHL Express, Adidas и Puma на территории аннексированного Крыма.