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Активистку Femen задержали после нападения на президента Чехии

Активистку Femen задержали после нападения на президента Чехии

КИЕВ. 13 января. УНН. Украинскую активистку движения Femen Анжелину Диаш, которая напала на президента Чехии Милоша Земана на избирательном участке в Праге, задержали на 48 часов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на телеканал Česká televize.

Активистке объявили подозрение в совершении преступления по статье “хулиганство”. В ближайшее время она должна предстать перед судом.

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш назвал неприемлемым инцидент с активисткой Femen.

Как сообщало УНН, 12 января активистка Femen с надписью на обнаженной груди, которая обвиняла действующего президента Чешской республики в лояльности к президенту РФ Владимиру Путину, провела акцию протеста на избирательном участке в Чехии, где на президентских выборах голосовал действующий президент страны.

Источник: УНН
Теги: РФ, Чехия
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