Активистку Femen задержали после нападения на президента Чехии

КИЕВ. 13 января. УНН. Украинскую активистку движения Femen Анжелину Диаш, которая напала на президента Чехии Милоша Земана на избирательном участке в Праге, задержали на 48 часов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на телеканал Česká televize.

Активистке объявили подозрение в совершении преступления по статье “хулиганство”. В ближайшее время она должна предстать перед судом.

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш назвал неприемлемым инцидент с активисткой Femen.

Как сообщало УНН, 12 января активистка Femen с надписью на обнаженной груди, которая обвиняла действующего президента Чешской республики в лояльности к президенту РФ Владимиру Путину, провела акцию протеста на избирательном участке в Чехии, где на президентских выборах голосовал действующий президент страны.