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В Конгрессе США могут объявить импичмент Трампу

В Конгрессе США могут объявить импичмент Трампу

КИЕВ. 13 декабря. УНН. Один из членов Палаты представителей Конгресса США Эл Грин анонсировал поднятие на следующей неделе вопроса об импичменте президента Дональда Трампа после его высказываний о мигрантах. Об этом он написал в своем Twitter, передает УНН.

“Осуждение конгрессом расистской риторики недостаточно. Разговоры в конгрессе ничего не значат, вес имеет только наше голосование. На следующей неделе я поставлю на голосование резолюцию об импичменте президента Дональда Трампа”, — говорится в сообщении политика.

Как сообщал УНН, посол США в Панаме подал в отставку после заявления Трампа о мигрантах.

Источник: УНН
Теги: США, Дональд Трамп
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