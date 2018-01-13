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Хакеры из РФ пытались взломать почту Сената США

Хакеры из РФ пытались взломать почту Сената США

КИЕВ. 13 января. УНН. Хакерская группа Fancy Bear, которую связывают с Россией, проводила длительную операцию для получения доступа к переписке сотрудников американского Сената. Об этом сообщает УНН со ссылкой на агентство AP, которое рассмотрело отчет компании киберзащиты Trend Micro Inc.

“Те же хакеры (Fancy Bear), которые проникли в серверы Демократической партии США, в течение последних нескольких месяцев создали условия для осуществления шпионской кампании против Сената США”, — заявили в Trend Micro Inc.

“Они продолжают быть очень активными — как минимум, в подготовительной работе — чтобы снова иметь влияние на общественное мнение”, — подчеркнул представитель Trend Micro Inc. Фейдек Хаккеборд.

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По его словам, хакеры ищут информацию, которую можно “слить” в открытый доступ.

В отчете компании киберзащиты Trend Micro Inc. обнародованы результаты подозрительных веб-сайтов, похожих на внутреннюю базу электронной почты Сената США. По цифровым отпечаткам, которые содержались в конструкции этих сайтов, установлено, что такие же использовались исключительно группой Fancy Bear.

Как сообщало УНН, в конце декабря российская хакерская группа Fancy Bear атаковала около 200 журналистов, в том числе и из Украины.

Источник: УНН
Теги: США, хакеры
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