В порту Барселоны паром столкнулся с круизным лайнером

КИЕВ. 13 января. УНН. В порту Барселоны при попытке причалить паром столкнулся с круизным судном. Об этом сообщает УНН со ссылкой на газету El Pais.

По информации издания, инцидент произошел в 14:00 по местному времени. Паром Grandi Navi Veloci, который прибыл из марокканского Танжера, столкнулся с круизным лайнером Viking Star, который стоял у причальной стенки. Как сообщил газете источник в портовых службах, столкновение было “очень нетипичным”, так как не было ни плохой видимости, ни сильного волнения. Причина инцидента неизвестна. Основные версии — техническая неисправность и человеческий фактор.

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Причиненный ущерб оценивается, о жертвах и пострадавших испанское издание не сообщило.

Как сообщало УНН, в результате столкновения у китайского побережья танкера под флагом Ирана и гонконгского сухогруза погиб как минимум один человек.