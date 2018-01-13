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За атакой вируса Petya в Украине стоят российские хакеры - WP

За атакой вируса Petya в Украине стоят российские хакеры - WP

КИЕВ. 13 января. УНН. Центральное разведывательное управление США пришло к выводу, что за атакой вируса Petya в Украине, которая произошла в июне 2017 года, стоят российские хакеры. Об этом сообщает The Washigton Post, передает УНН.

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Сообщается, что кибератака была осуществлена на Украину в попытке подорвать украинскую финансовую систему на фоне войны на Донбассе. Согласно секретным отчетам, данные из которых предоставили сотрудники разведки США, в американской разведке с высокой долей вероятности допускают, что вирус NotPetya был создан военной разведкой Главного разведуправления РФ, пишет издание.

В ЦРУ пока никак не прокомментировали эту информацию.

Напомним, 27 июня в Украине ряд государственных органов власти, финансовых учреждений и крупных предприятий, в том числе и международных аэропортов, подверглись массированной кибератаке.

Полиция получила более 2 тысяч обращений за кибератаки.

По данным компании ESET, которая разрабатывает программное обеспечение для борьбе с вредными компьютерными программами, на Украину пришлось 75% атак вируса Petya.

Также напомним, ранее американская компания по кибербезопасности ThreatConnect Inc предупредила, что россияне могут устроить кибератаки на сайты антидопинговых и олимпийских агентств во время зимней Олимпиады в Южной Корее.

Источник: УНН
Теги: Россия, Украина, хакеры, вирус
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