В РФ заявили о заступлении на боевое дежурство С-400 в оккупированном Крыму

КИЕВ. 13 января. УНН. В Черноморском флоте РФ заявили, что зенитные ракетные комплексы противовоздушной обороны С-400 "Триумф" в субботу заступят на боевое дежурство в районе мыса Фиолент в Севастополе на аннексированном Крымском полуострове. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ТАСС.

В России анонсировали торжественные мероприятия по поводу заступления на боевое дежурство С-400. Ожидается, что руководить мероприятиями будет командующий ВВС и ПВО Южного военного округа РФ генерал-лейтенант Виктор Севостьянов.

Запланировано выдвижения комплекса на позиции под прикрытием зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь С-1", ​​развертывание комплекса на позиции, действия расчетов по приведению техники в боевое положение, работа средств обнаружения, пишет агентство.

По данным издания, в начале прошлого года на боевое дежурство в аннексированном Крыму заступил зенитно-ракетный полк Южного военного округа РФ, вооруженный этими комплексами. Это, как отмечается, были первые системы С-400, размещенные на полуострове. Тогда же сообщалось, что два дивизиона С-400 должны встать на боевое дежурство в аннексированном Крыму в начале 2018 года. В России заявили, что испытания украинских ракет представляют опасность для полуострова.

Напомним, Минобороны Украины отреагировало на данные о размещении С-400 в Крыму, указав, что Россия манипулирует сознанием, заявляя, что со стороны Украины существует угроза жителям Крыма и на фоне этого наращивает межвидовое вооружение своей военной группировки на территории оккупированного полуострова.