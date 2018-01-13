Украинец признан самым прогрессирующим баскетболистом чемпионата Испании

КИЕВ. 13 января. УНН. Центровой сборной Украины и испанского "Обрадойро" Артем Пустовой стал победителем одной из номинаций ежегодной 30-й церемонии "Premios Gigantes del Basket", в рамках которой вручаются награды лучшим баскетболистам чемпионата Испании по итогам года, информирует УНН со ссылкой на пресс-службу Федерации баскетбола Украины.

Украинец, который проводит свой третий сезон в баскетбольной лиге Испании, стал победителем в номинации "Самый прогрессирующий игрок".

"Эта награда очень важна для меня. Я много работал и вижу, что это не зря - люди это ценят. Я хочу играть еще лучше, и мой тренер также стремится к этому. У нас общая цель и ради этого мы работаем вместе", - заявил украинский победитель номинации.

Стоит отметить, что в нынешнем сезоне А.Пустовой является игроком стартовой пятерки своего клуба. В 15 матчах регулярного чемпионата украинец в среднем за 24,3 минуты набирает 9,9 очка, собирает 6,2 подбора, а также является лидером Лиги АСВ по блок-шотам с показателем 2,3 блока за игру.

Напомним, что в очередном поединке чемпионата Испании А.Пустовой оформил дабл-дабл.