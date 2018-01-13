Моби заявил, что ЦРУ просило его публиковать слухи о связи Трампа с РФ

КИЕВ. 13 января. УНН. Американский исполнитель Ричард Мелвилл Холл, известный как Моби, заявил, что Центральное разведывательное управление США просило его публиковать в своих соцсетях слухи о связи президента Америки Дональда Трампа с РФ. Об этом сообщает Pitchfork, передает УНН.

Отмечено, что Моби заявил об этом в интервью журналисту Кайлу Мередиту с музыкальной радиостанции WFPK.

Музыкант сказал, что около года назад встречался со своими друзьями, якобы работающими в разведывательных службах США. По его словам, бывшие и действующие сотрудники ЦРУ были очень обеспокоены в связи с публикацией в США так называемого досье на Д.Трампа, в котором приводились утверждения о наличии у Москвы компромата на Д.Трампа. Они якобы полагали, будто бы данные обвинения являются обоснованными. Моби пояснил, что такого же мнения придерживается и он сам.

"Они передали мне некоторую информацию. Они сказали: "Послушай, у тебя больше подписчиков в социальных сетях, чем у любого из нас, ты не мог бы опубликовать какие-то из этих вещей... просто разместить их?" - цитирует издание слова Моби.

Напомним, ранее сообщалось, что адвокат президента США Дональда Трампа в 2016 году заплатил 130 тысяч долларов порноактрисе Стефани Клиффорд за молчание о вероятной связи с Д.Трампом.