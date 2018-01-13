Беременная женщина пострадала в ДТП в Кропивницком

КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 13 января. УНН. В пятницу на углу улиц Тараса Карпы и Карабинерной в Кропивницком произошло ДТП, в результате которого пострадали пассажиры одной из машин, среди них - беременная женщина. Эту информацию корреспонденту УНН подтвердили в управлении патрульной полиции Кировоградской области.

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"Около 16:20 произошло ДТП с участием автомобилей Mitsubishi и Suzuki. Двух пассажиров Suzuki госпитализировали в областную больницу", - сообщили в пресс-службе.

Также в пресс-службе добавили, что пострадали 38-летняя беременная женщина и 26-летний мужчина.

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