Размер помощи на детей-сирот собираются повысить

КИЕВ. 13 января. УНН. Президент Петр Порошенко подписал указ о первоочередных мерах по защите прав детей-сирот, детей, лишенных родительской опеки. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу АПУ.

Соответствующий указ "О первоочередных мерах по защите прав детей-сирот, детей, лишенных родительской опеки, и лиц из их числа", как отмечается, направлен на обеспечение соблюдения прав и законных интересов детей-сирот, детей, лишенных родительской опеки, усиление защиты их личных и имущественных прав.

Президент определил необходимость введения денежной компенсации детям-сиротам, детям, лишенных родительской опеки, лицам из их числа за принадлежащие им для получения жилые помещения и соответствующей субвенции из государственного бюджета местным бюджетам на выплату такой компенсации, сообщили в АП.

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Кроме того, с целью обеспечения жильем этой категории детей, правительству поручено предусматривать ежегодно в Государственном бюджете Украины расходы для строительства малых групповых домов, домов поддержанного проживания, жилья для детских домов семейного типа, социального жилья.

Правительству также поручено решить в установленном порядке вопрос о повышении размера государственной социальной помощи на детей-сирот, детей, лишенных родительской опеки, которые воспитываются в семьях граждан.

Напомним, в Украине больше 70 тыс. детей-сирот.