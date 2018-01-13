В Минобороны сообщили о состоянии раненых в зоне АТО украинских военных

КИЕВ. 13 января. УНН. В течение вчерашнего дня в зоне проведения антитеррористической операции двое украинских военнослужащих получили ранения, их состояние - средней тяжести и удовлетворительное. Об этом во время брифинга сообщил спикер Минобороны по вопросам АТО Дмитрий Гуцуляк, передает УНН.

"Двое украинских военнослужащих получили ранения в результате вражеских обстрелов в районе населенного пункта Троицкое и вблизи Катериновки. Их срочно госпитализировали в военно-медицинские учреждения. Состояние здоровья - средней тяжести и удовлетворительное", - сообщил Д.Гуцуляк.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Пьяные боевики возле оккупированного Донецка бранились и угрожали бойцам ВСУ

Погибших среди украинских военных нет. Всего в течение вчерашних суток было зафиксировано 10 обстрелов позиций ВСУ, из них 7 - на луганском направлении, 3 - на донецком.

Напомним, наблюдательная миссия ОБСЕ зафиксировала 662 взрыва на территории Донецкой и Луганской областей за период с 19:30 10 января по 19:30 11 января.