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В Минобороны сообщили о состоянии раненых в зоне АТО украинских военных

В Минобороны сообщили о состоянии раненых в зоне АТО украинских военных

КИЕВ. 13 января. УНН. В течение вчерашнего дня в зоне проведения антитеррористической операции двое украинских военнослужащих получили ранения, их состояние - средней тяжести и удовлетворительное. Об этом во время брифинга сообщил спикер Минобороны по вопросам АТО Дмитрий Гуцуляк, передает УНН.

"Двое украинских военнослужащих получили ранения в результате вражеских обстрелов в районе населенного пункта Троицкое и вблизи Катериновки. Их срочно госпитализировали в военно-медицинские учреждения. Состояние здоровья - средней тяжести и удовлетворительное", - сообщил Д.Гуцуляк.

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Погибших среди украинских военных нет. Всего в течение вчерашних суток было зафиксировано 10 обстрелов позиций ВСУ, из них 7 - на луганском направлении, 3 - на донецком.

Напомним, наблюдательная миссия ОБСЕ зафиксировала 662 взрыва на территории Донецкой и Луганской областей за период с 19:30 10 января по 19:30 11 января.

Источник: УНН
Теги: АТО, Донбасс
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