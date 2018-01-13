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Полмиллиона взятки для детектива НАБУ: подозреваемый депутат скрывается от следствия

Полмиллиона взятки для детектива НАБУ: подозреваемый депутат скрывается от следствия

КИЕВ. 13 января. УНН. Депутат Одесского областного совета, который подозревается в предложении 500 тыс. долл. взятки сотруднику НАБУ, скрывается от следствия. Это УНН подтвердил собственный источник.

Также собеседник подтвердил, что речь идет о депутате Олеге Бабенко.

При этом сам Олег Бабенко на своей странице в Facebook сообщил, что "появившаяся информация... о том, что я якобы причастен к предложению взятки 500 тыс. долларов за решение каких-то вопросов, связанных с "Краяном", является выдумкой".

"В ближайшее время я вернусь в Киев и сам прийду в НАБУ и хочу получить от них вразумительные пояснения относительно распространенной лжи. Если у них будут ко мне вопросы, я отвечу на каждый из них", - отметил он.

Напомним, накануне в НАБУ сообщили, что совместно с ГПУ сообщили о подозрении депутату Одесского областного совета и его предполагаемому сообщнику за предложение предоставить сотруднику НАБУ взятку в сумме 500 тыс. долл.

Источник: УНН
Теги: взятка, Одесская область, депутат, НАБУ
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