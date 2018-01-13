Экс-глава внешней разведки рассказал о главной проблеме в реализации минских соглашений

КИЕВ. 13 января. УНН. Бывший председатель Службы внешней разведки Украины генерал Виктор Гвоздь заявил, что главная проблема в реализации минских соглашений заключается в попытках РФ заставить Украину принять российский подход к их выполнению, что на самом деле означает "замораживание" конфликта на Донбассе. Об этом он заявил в интервью Jutarnji list, передает УНН.

"Главная проблема в реализации минских соглашений - попытки России заставить Украину принять российский подход к их выполнению, что на самом деле означает "замораживание" конфликта на Донбассе. Суть такого подхода в том, что Украина выполняет политическую часть мирного плана до того, как Россия выполнит свои обязательства", - заявил В.Гвоздь.

По мнению В.Гвоздя, согласие Украины на предложение России даст РФ возможность сохранить оккупированные территории и сохранить власть в ОРДЛО. Кроме того, как показывает опыт Приднестровья, Абхазии и Южной Осетии, Путин ни за что не выведет свои войска с контролируемой территории, а оставит их под видом "местных повстанцев", миротворческих сил или российских военных баз.

Напомним, ранее политолог Тарас Чорновил заявил, что Российская Федерация может передать Украине военную технику и флот из оккупированного Крыма вместе с использованным вооружением на Донбассе для дальнейших провокаций.