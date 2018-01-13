СБУ заблокировала сбыт оружия и боеприпасов в Одесской области

КИЕВ. 13 января. УНН. В городе Белгород-Днестровском Одесской области СБУ заблокировала сбыт огнестрельного оружия и боеприпасов. Об этом сообщает пресс-центр СБУ, передает УНН.

"Правоохранители установили, что житель Белгород-Днестровского реставрировал и переделывал травматическое оружие на боевое для последующей перепродажи. Клиентов, в том числе представителей криминальных кругов региона, он подыскивал в интернете на тематических форумах. Оперативники СБ Украины задержали злоумышленника в городе при попытке продажи боевого пистолета", - говорится в сообщении.

В ходе обысков по месту жительства злоумышленника сотрудники СБУ изъяли 11 пистолетов и револьверов, три винтовки, глушители и большое количество патронов различного калибра.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, ранее сообщалось, что в Запорожье сотрудники СБУ провели санкционированные обыски у представителей пророссийской общественной организации "Союз православный "Радомир". Среди находок - оружие и пророссийская символика.