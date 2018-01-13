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"ВКонтакте" в США внесли в список крупнейших пиратских ресурсов

"ВКонтакте" в США внесли в список крупнейших пиратских ресурсов

КИЕВ. 13 января. УНН. Российская социальная сеть "ВКонтакте" была включена в список крупнейших пиратских ресурсов, подготовленный аппаратом представителя США на торговых переговорах, сообщает УНН.

Как следует из доклада, "ВКонтакте" способствует распространению файлов, нарушающих авторские права.

В то же время, в аппарате представителя США на торговых переговорах положительно отметили шаги, которые компания предприняла для пресечения пиратской деятельности. В частности, в 2016 году соцсеть подписала соглашения с крупными записывающими компаниями, существенно ограничила сторонние приложения, позволяющие скачивать файлы с сайта, а также "экспериментирует с новыми технологиями распознавания контента".

Однако в настоящий момент "ВКонтакте" по-прежнему остается "центром контрафактной деятельности", считают в ведомстве.

Соцсеть будет находиться в списке до тех пор, пока не начнет предпринимать меры по защите всех правообладателей, а не только тех, с кем у нее заключены контракты. Отметим, в прошлом году "ВКонтакте" также оказалась в этом списке.

Напомним, в 2017 году на официальном сайте Президента Украины зарегистрирован только один ответ на обращения граждан через электронные петиции – на петицию об отмене блокировки соцсети "ВКонтакте"

Источник: УНН
Теги: США, соцсети
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