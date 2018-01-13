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"Заря" подписала защитника из чемпионата Португалии

"Заря" подписала защитника из чемпионата Португалии

КИЕВ. 13 января. УНН. Луганская "Заря" заключила трехлетний контракт с украинским защитником Дмитрием Литвиным, передает УНН со ссылкой на сайт "бело-черных".

Д.Литвин прибыл к коллективу несколько дней назад и приступил к тренировкам вместе с командой, а затем подписал с клубом полноценное соглашение.

Последние несколько лет футболист играл в первой лиге Португалии, но принял решение вернуться в Украину.

Д.Литвин является воспитанником харьковского "Металлиста", где и начинал свою карьеру. Летом 2015 года перешел в второлиговый португальский "Авеш". Далее в карьере игрока были португальские "Фафе" и "Реал".

Добавим, что выступать новичок будет под номером девять.

Напомним, "Заря" объявила шесть спарринг-партнеров на турецких сборах.

Источник: УНН
Теги: футбол
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