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В Чехии начали считать голоса на выборах президента: стали известны лидеры

В Чехии начали считать голоса на выборах президента: стали известны лидеры

КИЕВ. 13 января. УНН. Действующий президент Чехии Милош Земан лидирует на президентских выборах в этой стране после подсчета голосов с более 40% районов. Об этом свидетельствуют данные чешского издания Lidovky, передает УНН.

После подсчета голосов в 42,42% районов на президентских выборах лидирует Милош Земан, на втором месте - Иржи Драгош.

Согласно трансляции результатов выборов, обнародованных изданием, пока Милош Земан набирает 42,28% голосов, Иржи Драгош - 24,92%.

Третий в гонке - Павел Фишер с 9,24% голосов.

Явка составила 59,89%.

Напомним, 13 января в Чехии закрылись участки на выборах президента.

Источник: УНН
Теги: Чехия
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