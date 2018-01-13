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Суббота, 13 января 2018, 16:09 • Юлия Шрамко
В Чехии начали считать голоса на выборах президента: стали известны лидеры
КИЕВ. 13 января. УНН. Действующий президент Чехии Милош Земан лидирует на президентских выборах в этой стране после подсчета голосов с более 40% районов. Об этом свидетельствуют данные чешского издания Lidovky, передает УНН.
После подсчета голосов в 42,42% районов на президентских выборах лидирует Милош Земан, на втором месте - Иржи Драгош.
Согласно трансляции результатов выборов, обнародованных изданием, пока Милош Земан набирает 42,28% голосов, Иржи Драгош - 24,92%.
Третий в гонке - Павел Фишер с 9,24% голосов.
Явка составила 59,89%.
Напомним, 13 января в Чехии закрылись участки на выборах президента.
Источник: УНН
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