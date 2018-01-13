Новости: Происшествия
Суббота, 13 января 2018, 16:33 • Дарья Чабанова
В Харьковской области неизвестные бросили гранату во двор частного дома
КИЕВ. 13 января. УНН. В поселке Русская Лозовая Харьковской области неизвестные бросили гранату во двор частного дома. Об этом сообщает полиция Харьковской области в Facebook, передает УНН.
"В результате взрыва во дворе 63-летнего жителя поселка Русская Лозовая повреждены бытовые помещения. Никто из граждан не пострадал", - говорится в сообщении.
Полицейские провели осмотр места происшествия, откуда изъяли фрагменты и обломки гранаты "РГД-5". Следователями решается вопрос об открытии уголовного производства. Все обстоятельства устанавливаются.
Напомним, ранее сообщалось, что в городе Торецк Донецкой области из-за взрыва неизвестной смеси 14-летнему подростку оторвало пальцы на руке.
Источник: УНН
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