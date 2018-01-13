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Украинка Костюк пробилась в финал квалификации Australian Open

Украинка Костюк пробилась в финал квалификации Australian Open

КИЕВ. 13 января. УНН. Пятнадцатилетняя украинка Марта Костюк одержала вторую победу на своем дебютном взрослом турнире из серии Большого шлема и вышла в финал квалификации Открытого чемпионата Австралии (Australian Open). Об этом сообщает УНН со ссылкой на Федерацию тенниса Украины.

Очередной "жертвой" киевлянки стала представительница Чили Даниэла Сигел - 1:6, 6:4, 6:2. Впереди М.Костюк ждет испытание в виде 13-й сеяной Барборы Крейчиковой.

Примечательно, что М.Костюк является самой молодой участницей квалификационного турнира на Открытом чемпионате Австралии.

Добавим, что наша 17-летняя Даяна Ястремская не смогла составить М.Костюк компании в последнем раунде отбора. Одесситку остановила 28-летняя румынка Александра Дулгеру - 7:6 (8:6), 6:0.

Напомним, Д.Ястремская с победы дебютировала на взрослом турнире Australian Open.

Источник: УНН
Теги: теннис
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