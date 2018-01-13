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Число пострадавших в ДТП под Прагой выросло

Число пострадавших в ДТП под Прагой выросло

КИЕВ. 13 января. УНН. По данным чешских властей, три человека погибли, 48 ранены в результате столкновения автобуса с автомобилем недалеко от Праги, передает УНН со ссылкой на Associated Press.

Пражские пожарные сообщили, что в результате несчастного случая, произошедшего в пятницу недалеко от города Горомерице к северо-западу от Праги были ранены 48 человек.

Власти говорят, что муниципальный автобус свернул с дороги и въехал в дерево после того, как столкнулся с автомобилем. Во время ДТП погиб водитель автобуса, водитель автомобиля и один пассажир автобуса.

Пражская спасательная служба говорит, что среди раненых было 12 подростков.

По данным департамента консульской службы МИД Украины, среди пострадавших в ДТП под Прагой есть четыре иностранца.

"Гражданство устанавливается. Консул выясняет, нет ли среди них украинцы. Сообщим", - сообщил официальный представитель департамента Василий Кирилич в Twitter.

Напомним, в Чехии автобус попал в ДТП.

Источник: УНН
Теги: ДТП, Чехия
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