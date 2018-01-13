Число пострадавших в ДТП под Прагой выросло
КИЕВ. 13 января. УНН. По данным чешских властей, три человека погибли, 48 ранены в результате столкновения автобуса с автомобилем недалеко от Праги, передает УНН со ссылкой на Associated Press.
Пражские пожарные сообщили, что в результате несчастного случая, произошедшего в пятницу недалеко от города Горомерице к северо-западу от Праги были ранены 48 человек.
Власти говорят, что муниципальный автобус свернул с дороги и въехал в дерево после того, как столкнулся с автомобилем. Во время ДТП погиб водитель автобуса, водитель автомобиля и один пассажир автобуса.
Пражская спасательная служба говорит, что среди раненых было 12 подростков.
По данным департамента консульской службы МИД Украины, среди пострадавших в ДТП под Прагой есть четыре иностранца.
"Гражданство устанавливается. Консул выясняет, нет ли среди них украинцы. Сообщим", - сообщил официальный представитель департамента Василий Кирилич в Twitter.
Напомним, в Чехии автобус попал в ДТП.
Серед постраждалих у ДТП під Прагою є 4 іноземці. Громадянство встановлюється. Консул з'ясовує, чи немає з-поміж них українців. Повідомимо. pic.twitter.com/XHo8MOOYI1— Vasyl Kyrylych (@VasylKyrylych) 13 січня 2018 р.