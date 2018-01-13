Земан лидирует на выборах президента Чехии с 38,8% голосов

КИЕВ. 13 января. УНН. Действующий президент Чехии Милош Земан лидирует в первом туре президентских выборов в этой стране с 38,8% голосов. Об этом свидетельствуют данные чешского издания Lidovky, передает УНН.

После подсчета голосов в 98,65% районов на президентских выборах лидирует Милош Земан, на втором месте - Иржи Драгош.

Согласно трансляции результатов выборов, обнародованных изданием, Милош Земан набирает 38,84% голосов, Иржи Драгош - 26,47%.

Третий в гонке - Павел Фишер с 10,17% голосов.

Явка составила 61,82%.

Указано, что в Праге первый тур президентских выборов выиграл Иржи Драгош, обойдя Милоша Земана.

При этом Милош Земан уже поздравил Иржи Драгоша со вторым местом.

"Я благодарен за поддержку разных людей. Надеюсь, они пойдут на второй тур, там все начнется с нуля", - отметил он.

Кроме того, действующий президент Чехии добавил, что на этот раз получил больше голосов в первом туре, чем на предыдущих выборах.

Второй тур выборов запланирован на 26-27 января.

Напомним, 13 января в Чехии закрылись участки на выборах президента.