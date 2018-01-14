Сеул и Пхеньян на следующей неделе обсудят детали поездки делегации КНДР на Олимпиаду

КИЕВ. 13 января. УНН. Южная Корея и КНДР на следующей неделе обсудят возможность направления на Олимпийские игры в Пхенчхане группы северокорейских артистов, сообщило южнокорейское министерство по делам объединения, передает УНН со ссылкой на Радио Свобода.

Ожидается, что встреча состоится 15 января.

В министерстве отмечают, что Северная Корея направила сообщение с предложением провести переговоры для обсуждения вопросов, связанных с поездкой артистической группы.

Первые из декабре 2015 года межкорейские переговоры по нормализации отношений между странами состоялись 9 января. В результате этого раунда диалога КНДР предложила направить на зимние Олимпийские игры в Пхенчхан своих высокопоставленных представителей, демонстрационную команду по тхэквондо, а также своих танцоров и музыкантов

Олимпиада-2018 пройдет с 9 до 25 февраля.