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Сеул и Пхеньян на следующей неделе обсудят детали поездки делегации КНДР на Олимпиаду

Сеул и Пхеньян на следующей неделе обсудят детали поездки делегации КНДР на Олимпиаду

КИЕВ. 13 января. УНН. Южная Корея и КНДР на следующей неделе обсудят возможность направления на Олимпийские игры в Пхенчхане группы северокорейских артистов, сообщило южнокорейское министерство по делам объединения, передает УНН со ссылкой на Радио Свобода.

Ожидается, что встреча состоится 15 января.

В министерстве отмечают, что Северная Корея направила сообщение с предложением провести переговоры для обсуждения вопросов, связанных с поездкой артистической группы.

Первые из декабре 2015 года межкорейские переговоры по нормализации отношений между странами состоялись 9 января. В результате этого раунда диалога КНДР предложила направить на зимние Олимпийские игры в Пхенчхан своих высокопоставленных представителей, демонстрационную команду по тхэквондо, а также своих танцоров и музыкантов

Олимпиада-2018 пройдет с 9 до 25 февраля.

Источник: УНН
Теги: КНДР, Южная Корея, Олимпиада-2018
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