Офис Омбудсмена: новый обмен удерживаемыми может произойти быстрее, чем прошлый

КИЕВ. 13 января. УНН. Новый обмен удерживаемыми лицами для освобождения украинцев, которые до сих пор находятся в плену на Донбассе, может произойти гораздо быстрее, чем в прошлый раз. Так представитель Уполномоченного по правам человека Михаил Чаплыга в эфире "5 канала" прокомментировал перспективы обмена, передает УНН.

"Уже сделано очень много политических заявлений, как на уровне "нормандской четверки", так и на уровне президентов. И мы услышали соответствующие заявления от господина Медведчука, который также озвучивал определенные формулы. Здесь есть две позиции: обмен может быть осуществлен проще, потому что уже есть отработанные механизмы и верификации, и уверенность в том, что люди не хотят, например, быть перемещенными на неподконтрольную территорию, и как это делать на линии соприкосновения. Есть уже отработанные механизмы так называемой "юридической чистки". Теперь речь только, скажем так, о политическом решении отнсительно того, когда и по какой формуле это делать. И в случае принятия такого решения, дальше будет все быстрее, чем в прошлый раз", - сказал М.Чаплыга.

При этом он отметил, что "с другой стороны, господин Медведчук в одном из интервью накануне сказал, что ожидает, что политические переговоры будут достаточно сложными, и это вселяет определенные предосторожности".

Напомним, контактная группа по обмену планирует встречу в Минске 18 января для уточнения новых списков.

Как сообщал УНН, 27 декабря 2017 года состоялся обмен для освобождения украинских заложников на Донбассе. Из плена освободили 74 заложников.