Активисты повесили замок на Российский центр науки в Киеве

КИЕВ. 13 января. УНН. В организации "Черный Комитет" заявили, что в субботу "закрыли" Российский центр науки и культуры в Киеве, повесив на ворота учреждения замок. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу комитета.

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"Утром 13 января активисты Черного Комитета закрыли Российский центр науки и культуры в Киеве. Ворота учреждения было обмотано цепью и закрыто замком", - указали в организации, отметив, что на учреждение было наклеено открытку с антироссийским содержанием.

Напомним, ранее сообщалось, что СБУ проверит факты антиукраинской деятельности российских культурных центров в Украине.