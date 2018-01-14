Данилюк рассказал, что стоит на пути к новому траншу МВФ

КИЕВ. 13 января. УНН. Для получения следующего транша по программе сотрудничества с Международным валютным фондом Киеву необходимо принять ряд реформ, которые являются достаточно непростыми, поэтому этот процесс требует времени для того, чтобы Украина получила качественно новое законодательство - и отоносительно Антикоррупционного суда, и отоносительно приватизации. Об этом рассказал министр финансов Украины Александр Данилюк в интервью Голосу Америки, передает УНН.

"То, что надо было сделать для получения следующего транша, - это достаточно непростые реформы... И именно поэтому и есть определенная задержка во времени. Например, то же создание Антикоррупционного суда - это действительно одно из самых сложных изменений, и оно должно состояться правильно. И поэтому, даже если мы немного времени потеряли, главное, чтобы мы в конце концов получили правильный, независимый, эффективный Антикоррупционный суд", - сказал он.

По его словам, то же самое касается и других требований.

"Относительно принятия закона о приватизации, то от того, каким будет этот закон, зависит, будет ли у нас прозрачная приватизация, не будет. И поэтому лучше в чуть больше времени уложиться, чтобы это был качественный законопроект, чтобы на его базе происходила приватизация, чем сейчас спешить с принятием соответствующих законопроектов, чтобы потом не было доверия к этому процессу (приватизации - ред.)", - добавил А.Данилюк.

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"Но, конечно, затягивать нельзя. Я не говорю, что можем ждать еще месяц-два-три, надо достаточно быстро двигаться. То есть, Президент подал закон о создании Антикоррупционного суда... Потом, закон о приватизации - он уже готов. И остальные реформы, они сейчас на стадии, когда их надо принимать, быстро принимать. И это откроет наш путь к следующему траншу (МВФ - ред.)", - заявил глава Минфина.

При этом он отметил, что вопрос даже не в транше МВФ, ведь это "вопрос доверия к реформам, которые происходят в стране".

"А на МВФ ориентируются и другие наши партнеры. Это и ЕС, и Всемирный банк", - отметил министр.

Относительно законопроекта об Антикоррупционной суде, А.Данилюк отметил, что "нельзя уже ждать".

"Закон есть в ВР, надо переходить к его обсуждению, если надо вносить какие-то изменения - надо это делать. Но главное - выйти на качественный законопроект, и сейчас ключевое - каким будет закон принят", - подчеркнул он.

"Я надеюсь, что мы все сможем сделать уже в этом году - и принять закон, и создать (Антикоррупционный - ред.) суд", - подытожил член правительства.

Напомним, в МВФ назвали "антикоррупционные условия" сотрудничества с Украиной.