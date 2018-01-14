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Земан и Драгош встретятся во втором туре выборов президента Чехии

Земан и Драгош встретятся во втором туре выборов президента Чехии

КИЕВ. 13 января. УНН. Действующий президент Чехии Милош Земан, которому неоднократно приписывали пророссийские взгляды, во втором туре президентских выборов встретится с бывшим главой чешской Академии наук Иржи Драгошем. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Lidovky.

В Чехии уже почти подсчитали голоса с первого тура выборов.

По итогам подсчета с 99,99% районов, Милош Земан набирает 38,57% голосов, его основной конкурент - Иржи Драгош - 26,60%.

Таким образом, как отмечается, Милош Земан выиграл первый тур президентских выборов, а Иржи Драгош занял второе место.

Оба кандидата встретятся во втором туре выборов президента через 14 дней.

Напомним, 13 января в Чехии закрылись участки на выборах президента.

Источник: УНН
Теги: выборы, Чехия
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