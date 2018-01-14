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Суббота, 13 января 2018, 20:35 • Юлия Шрамко
Земан и Драгош встретятся во втором туре выборов президента Чехии
КИЕВ. 13 января. УНН. Действующий президент Чехии Милош Земан, которому неоднократно приписывали пророссийские взгляды, во втором туре президентских выборов встретится с бывшим главой чешской Академии наук Иржи Драгошем. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Lidovky.
В Чехии уже почти подсчитали голоса с первого тура выборов.
По итогам подсчета с 99,99% районов, Милош Земан набирает 38,57% голосов, его основной конкурент - Иржи Драгош - 26,60%.
Таким образом, как отмечается, Милош Земан выиграл первый тур президентских выборов, а Иржи Драгош занял второе место.
Оба кандидата встретятся во втором туре выборов президента через 14 дней.
Напомним, 13 января в Чехии закрылись участки на выборах президента.
Источник: УНН
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