Данилюк не хочет политизировать процесс возвращения денег экс-владельцев ПриватБанка

КИЕВ. 13 января. УНН. Министр финансов Александр Данилюк заявил, что не хочет политизировать процесс конфискации "денег Януковича" и возврата денег бывших владельцев ПриватБанка. Об этом он рассказал в интервью Голосу Америки, передает УНН.

Отвечая на вопрос, будет ли Украина иметь какие-то дополнительные источники финансовых вливаний в отсутствии транша МВФ, например от конфискации "денег Януковича" или возврата денег бывших владельцев ПриватБанка, министр А.Данилюк заявил, что считает, что "это не совсем является альтернативой, то есть, если есть какие-то деньги, которые были получены преступным путем, то есть программа МВФ, или нет программы, транша МВФ, это должны быть соответствующие меры приняты, то есть, чтобы эти деньги были конфискованы в бюджет".

"То же касается и ПриватБанка. Никак не зависит от МВФ. Это справедливость, это обязанность государства и, кстати, правоохранительных органов, заниматься этими вопросами. Поэтому это не является заменой", - сказал он.

"Я не хочу политизировать этот процесс, потому что сейчас дела находятся в судах. И это уже вопрос юридический. Это должно быть отработано нашими правоохранительными органами и нанятыми юристами, и банками, и правительствами, Нацбанком. Они должны отработать эти дела, поскольку от этого зависит, получим мы эту компенсацию или нет. Поэтому политизировать этот процесс нельзя", - добавил он, отвечая на вопрос, можно ли сказать, что эти деньги вернутся в этом или следующем году.

Как сообщал УНН, английский суд выдал приказ об аресте активов украинских олигархов на сумму более 2,5 млрд долларов США.

Напомним, А.Данилюк рассказал, что стоит на пути к новому траншу МВФ.