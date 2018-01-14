Жителям Гавайев разослали ложные сообщения об угрозе ракетного удара

КИЕВ. 13 января. УНН. Жители Гавайских островов получили на мобильные телефоны сообщения об угрозе ракетного удара с требованием немедленно перейти в укрытия. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Hawaii 24/7.

В сообщении было сказано, что это не обучение.

Предупреждение также распространялось на телевидении.

Позже агентство по чрезвычайным ситуациям Гавайев сообщило, что угрозы ракетного удара нет. Представители власти заявили, что сообщение было разослано по ошибке. Что послужило причиной ошибки, пока не сообщается.

Сообщается, что представители власти назвали это учениями. Судя по опубликованным в интернете скриншотам, сообщения были разосланы около 8 утра по местному времени (около 8 вечера за киевским временем).

Как сообщал УНН, в начале декабря американский штат Гавайи протестовал сигнал тревоги на случай ядерного удара в связи с регулярными угрозами в адрес США со стороны КНДР.