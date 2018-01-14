Клуб Реброва одержал победу в историческом матче чемпионата Саудовской Аравии

КИЕВ. 13 января. УНН. ФК “Аль-Ахли” под руководством украинского специалиста Сергея Реброва завоевал разгромную победу во встрече 17-го тура чемпионата Саудовской Аравии, сообщает УНН со ссылкой на сайт клуба.

Подопечные украинского тренера дома играли против “Аль-Батина” и уверенно победили 5: 0. По дублю в свой актив записали Асири и Мувасхар, еще однажды забил Фетфатзидис.

Примечательно, что команда Реброва стала участником и исторического события — впервые в Саудовской Аравии футбольный матч посетили женщины.

На стадион принца “Абдулы Аль-Файсала” пришли сотни болельщиков с семьями.

Стоит отметить, что “Аль-Ахли” выиграл в десятый раз при 4 ничьих и 3 поражениях. Клуб имеет 34 очка, занимает 2-е место и отстает только на 1 пункт от лидера “Аль-Хиляль” (имеет матч в запасе).

Как сообщал УНН, экс-тренер “Шахтера” возглавил сборную Молдовы.