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Полиция усилит работу на административной границе с Крымом

Полиция усилит работу на административной границе с Крымом

КИЕВ. 14 января. УНН. Национальная полиция активизирует работу на админгранице с аннексированным Россией Крымом. Об этом в эфире “112 Украина” заявил директор Департамента коммуникации МВД Украины Артем Шевченко, информирует УНН.

“Учитывая насыщенный пассажиропоток транспортных средств и людей, было принято решение существенно активизировать работу управления полиции в АР Крым по выявлению и пресечению уголовных правонарушений”, — отметил Шевченко.

По информации Шевченко, активизация работы полицейских, в частности, предусматривает выявление и задержание людей, которых украинские силовики разыскивают за совершение преступлений, а также противодействие злоумышленникам, которые прибывают в Украину для совершения тяжких преступлений и диверсионных актов.

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Он добавил, что речь идет не только об усилении работы полицейских на пунктах пропуска, но и по всей протяженности административной границы Украины с аннексированным Крымом.

Как сообщал УНН, пограничники помешали незаконной перевозке на временно оккупированную территорию АР Крым 200 тысяч российских рублей.

Источник: УНН
Теги: Крым, безопасность
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